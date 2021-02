Wie Fasten aufs Gewicht und die Gesundheit wirkt

Fasten ist in Mode, es gibt diverse Methoden. Gar nichts essen über Tage, mittels Saft oder Suppen, Intervallfasten, bei dem man nur ein Essensfenster hat, oder OMAD („one meal a day“, also nur einmal am Tag essen). Können Sie Fasten empfehlen?

Ja, aber es kommt schon darauf an, wer es macht und wie lange. Bei Gesunden bringt es, siehe unsere Studie, Vorteile. Bei Erkrankten möglicherweise auch, aber das ist wissenschaftlich noch zu wenig untersucht.