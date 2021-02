Experte kritisiert „Nasenbohrertests“ scharf

Bis zu 40.000 Steirer lassen sich täglich in einer der 23 Teststationen des Landes auf Corona untersuchen - inklusive der Testungen in den Apotheken, Betrieben und Schulen kommt man pro Tag sogar auf bis zu 70.000. Doch Test ist nicht gleich Test. Viele Steirer haben sich zuletzt etwa gewundert, dass nun auch der so genannte „Nasenbohrertest“ vor dem Besuch eines Frisörsalons reicht.