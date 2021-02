Bankräuber floh zu Fuß, am Rad und dann mit Auto

Krimineller Triathlon am Montagvormittag in der Leondinger Raiffeisenbank-Filiale Doppl-Hart: Ein Räuber bedrohte mit gezogener Pistole und ausländischem Akzent eine Angestellte (57). Der Täter floh zunächst zu Fuß, dann mit dem Fahrrad und stieg zuletzt bei einem wartenden Komplizen in das Fluchtauto.