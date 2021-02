Verzweifelte Eltern trafen Entscheidung aus Liebe

„Wenn Noah groß genug ist, werden wir ihm von seinem Bruder erzählen“, betonen die Eltern. „Sonst wird ihm vielleicht immer ein Teil fehlen, etwas, das ihn rastlos macht, das er sich nicht erklären kann.“ Heute noch können sie nicht über diese Zeit reden, ohne dass Tränen fließen. Per Notkaiserschnitt kamen die beiden vor einem Jahr viel zu früh auf die Welt, Noah überstand die Strapazen recht gut - doch sein Bruder, nur 846 Gramm schwer, musste von der ersten Sekunde an um sein Leben ringen. „Beide Nieren funktionierten nicht, weil er so winzig und zu wenig Blut da war, kam auch keine Dialyse infrage. Seine Lunge war nur zu zehn Prozent funktionstüchtig, dazu kamen weitere Organprobleme - es war einfach schrecklich.“ Die eineiigen Zwillinge kamen getrennt in Brutkästen. „Zwischen den beiden sind wir hin und her - in dem einen lag unser Bub, der es schaffen konnte. Im anderen Luca. Bei jedem Gang sind wir zwischen Glück und unendlicher Angst hin- und hergeschwankt.“ Man kann sich gar nicht vorstellen, was die Eltern mitgemacht haben.