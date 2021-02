„Pflicht-Kurse im Sommer für Schüler mit Defizit“

Nach diesem Plan könnte ich zum Beispiel am Donnerstag in einem Wirtshaus, so ich das will, bis in der Früh weiße Spritzer in mich hineinschütten, aber am Morgen danach nicht einmal in einem Geschäft einen Pullover kaufen. Die virologische Sinnhaftigkeit erschließt sich mir nicht.

Es heißt nicht, dass unter der Woche Halli Galli angesagt ist und man alles machen darf. Es wird weiterhin Regeln geben, die einzuhalten sind. Aber diese kurzen, harten Lockdowns brechen möglicherweise Infektionsketten. Und es muss danach viel getestet werden, sonst wird das nicht sinnvoll sein.