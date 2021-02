Wien: „Teilzeit-Lockdown einfach ausprobieren“

„Mehr Bewegungsfreiheit, aber natürlich mit Auflagen“

Das tut dafür Umweltmediziner Hans-Peter Hutter: „Die Idee unterstütze ich, weil es längst an der Zeit ist, mit Kreativität an die Sache zu gehen. Wir müssen Maßnahmen finden, die die Krankheitslast auf allen Seiten minimieren; also nicht nur was Corona betrifft, sondern auch die Kollateralschäden.“ Wenn die Pandemie länger dauere, brauche es einen Schritt in Richtung neuer Normalität. „Also mehr Bewegungsfreiheit, aber natürlich mit Auflagen“, so Hutter.