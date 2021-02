Gab es Keuschheitsgürtel im Mittelalter überhaupt?

Eiserne Zierde in der Zeit der Ritter-Romantik

Unter den 13.000 Objekten der 2500-Quadratmeter-Ausstellung in der Wienerstraße 10 finden sich aber sieben „echte“ Keuschheitsgürtel. Also haben sie doch existiert? „Sie stammen nicht aus dem Mittelalter, sondern sind Anfertigungen aus dem 19. Jahrhundert, die für Museen und private Sammlungen hergestellt wurden“, klärt die Kunstsachverständige auf. In einer Zeit, in der Ritter-Romantik en vogue war, galt es auch als „schick“, wenn sich reiche Bürger oder Adelige Zier-Keuschheitsgürtel an die Wand hängten.