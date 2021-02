Die Stadt, das Coronavirus und das Schweigen

Auswandern nach Europa

Der Kampf gegen das Virus hat bei vielen Bewohnern tiefe Narben hinterlassen. Herr Li, der seinen echten Namen nicht gedruckt wissen will, spricht von einem verloren gegangenen Urvertrauen in das System. Im Dezember 2019, als der Unternehmer wie viele seiner Mitbürger längst den Ernst der Lage spürte, brandmarkte die Regierung die warnenden Stimmen noch immer als „kriminelle Unruhestifter“ und machte diese mundtot. Lis Erkenntnis: „Irgendwann merkt man, dass alles auf einer Lüge beruht, nichts echt ist.“ Obwohl Li in seiner Heimat eine wirtschaftlich vielversprechende Zukunft vor sich hat, lässt ihn der Gedanke nicht mehr los, mit der Familie nach Europa auszuwandern. Zhang Qiang, ein Mittvierziger mit abgewetzter Kappe und grauem Schlabber-Fleece, hat an einem sonnigen Jännermorgen in ein Kaffeehaus geladen. Um ihn herum sitzen junge Pärchen vor Kuchen und Cappuccino, einige Kinder tollen um die voll belegten Tische herum. „Ich bin am 22. Jänner zufällig mitten in der Nacht wach geworden. Auf meinem Handy habe ich die Nachricht gelesen, dass die Stadt am Morgen um zehn Uhr abgeriegelt wird“, berichtet Zhang über jenen Moment, der sein Leben für immer verändern sollte.