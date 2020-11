Normalität in China - und weltweit wütet das Virus

Normalität selbst in Wuhan

Selbst in Wuhan, dem einstigen Epizentrum, wo das Virus im vergangenen Dezember weltweit zuerst ausgebrochen war, ist längst so etwas wie Normalität zurückgekehrt. Wuhan war die erste chinesische Stadt, die wegen des Virus über Wochen komplett abgeschottet war. Von den mehr als 86.000 offiziell gemeldeten Infektionen in China gab es mehr als 50.000 allein in der Metropole. Ähnlich waren von den landesweit mehr als 4600 aufgeführten Toten durch die Lungenkrankheit mehr als 3800 in Wuhan zu beklagen.