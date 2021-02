Hausärztlicher Dienst wird in Klagenfurt reduziert

Ab 1. April wird auch in Klagenfurt der hausärztliche Dienst reduziert! Auch fallen die Notordination und der Einsatzwagen weg. Die Ärztekammer hat das in einem Schreiben an ihre Mitglieder schon kundgetan. Die Stadt-Regierung wurde darüber aber nicht informiert - und zeigt sich entsprechend verärgert.