Ab heute wieder frostige Kälte in Kärnten

Nach dem Adriatief dreht die Strömung nun auf Nord und Nordosten, es wird in den kommenden Tagen zwar sonnig, aber auch eisig und frostig. Verantwortlich dafür ist trockene Luft, die uns vom Baltikum kommend um die Nasen wehen wird. So werden in den Tallagen bis zu minus 20 Grad erwartet. Gefühlt soll sich die Kälte sogar noch weit schlimmer anfühlen - dafür sorgen eisige Windböen.