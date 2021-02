Am Höhenweg über Alpbach unterwegs

Die Route („Oberer Höhenweg“ bzw. „Inneralpbach) leitet aussichtsreich an prächtigen (Erb)höfen und den Alpbacher Holzhäusern vorbei und führt später – ein kurzes Stück als Forstweg – in den Wald hinein. Ab hier verläuft die Strecke abwärts, bald geht es im freien Gelände in den Talboden des Luegergrabens. Von hier spazieren wir rechts hinaus nach Inneralpbach.