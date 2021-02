Michelle Obama lässt für Netflix die Puppen kochen

Michelle Obama lässt die Puppen kochen: Die frühere First Lady wird, unterstützt von Handpuppen, ab 16. März auf Netflix in einer neuen Serie für junge Zuschauer kochen, wie sie am Mittwoch via Twitter mitteilte. Titel der Serie: „Waffles + Mochi“, also Waffeln und Mochi, eine Art japanischer Reiskuchen.