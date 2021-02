Eine Salzburger Medaillenbank

Eder, die längst im Weltcup Fuß gefasst hat und zuletzt in Hinzenbach zweimal in den Top-10 landete, gilt – auch in Abwesenheit ihrer Teamkollegin Sara Marita Kramer – als ganz heiße Medaillenkandidatin. „Wenn ich das zeige, was ich kann, schaut es ganz gut aus“, grinst sie. Nach Doppel-Gold in den Teambewerben im Vorjahr will sie diesmal auch solo reüssieren. „Letztes Jahr war ich Vierte, daher habe ich mit der Junioren-WM noch eine Rechnung offen.“ Läuft alles nach Plan, stehen die Chancen auf eine Heimreise mit Übergepäck gut.