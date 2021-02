Diese Lebensmittel sollten nicht ins Tiefkühlfach

Lebensmittel einzufrieren ist praktisch und meist auch sehr sinnvoll. Doch nicht jedes Nahrungsmittel eignet sich zum Einfrieren. Lebensmittel wie rohe Kartoffeln etwa sollten nicht im Eis gelagert werden (siehe Video oben), Karotten, Karfiol und Co. verlieren an Vitaminen und Nährstoffen. Konservendosen sollten wegen der Rostgefahr auch nicht eingefroren werden, Weichkäse verliert an Geschmack und Konsistenz und auch Topfen und Co. sollten lieber im Kühlschrank aufgehoben werden.