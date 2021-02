Liederbuch-Causa beschäftigt das Justizministerium

Rund um den Jahreswechsel ist Bewegung in die Causa gekommen: Die Staatsanwaltschaft Graz hat ihre Ermittlungen abgeschlossen und der Oberstaatsanwaltschaft Graz einen Vorhabensbericht - also ob geplant ist, Anklage zu erheben oder das Verfahren gegen Zanger einzustellen - übermittelt. Solche Berichte müssen Staatsanwälte dann ihrer Aufsichtsbehörde vorlegen, wenn ein Verfahren von öffentlichem Interesse ist. Das ist in der Liederbuch-Affäre der Fall, weil gegen einen Abgeordneten ermittelt wurde.