Kärntner erfolglos von Web-Bekanntschaft erpresst

Der Mann aus dem Bezirk St. Veit/Glan hatte die Freundschaftsanfrage einer ihm unbekannten Frau in einem sozialen Netzwerk bestätigt. In weiterer Folge kam es zu einem Chat, in dem ihm schließlich mitgeteilt wurde, dass von ihm ein Video angefertigt worden sei und er mit einer Veröffentlichung zu rechnen habe, falls er nicht 3.000 Euro auf ein bestimmtes Konto überweise.