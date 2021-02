„Bahnhof ist ein Drecksloch“

Die ÖBB sind dankbar für die zahlreichen Hinweise und reagieren nun endlich auf die Vorfälle: „Als erste Maßnahme haben wir den Sicherheitsdienst verstärkt. Zusätzlich findet ein Lokalaugenschein statt, um eine Analyse vorzunehmen. Wir werden auch mit Polizei und Stadtverwaltung in Kontakt treten“, so ein Sprecher. Das Problem sollte also bald behoben sein, wird betont.