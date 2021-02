Außenministerium fordert Nawalnys Freilassung

Nachdem Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) am Mittwoch die Einladung eines russischen Vertreters angekündigt hatte, war Botschafter Dmitri Ljubinski am Donnerstagvormittag im Außenministerium in Wien. Im Gespräch sei „sehr offen und deutlich“ Österreichs Position in Grundrechtsfragen kommuniziert worden, erklärte eine Sprecherin des österreichischen Außenamts.