Nächste Protestwelle für Nawalny in Russland

Bereits am Sonntagmorgen kam es erneut zu Festnahmen bei neuen Protesten - Bürgerrechtlern zufolge kamen zunächst rund 100 Menschen in Polizeigewahrsam. Dem Portal Owd-Info zufolge wurden allein in Wladiwostok am Pazifik knapp 60 Demonstranten von Polizisten abgeführt.