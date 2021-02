Lange Haft droht: Prozess gegen Nawalny begonnen

In der Zeit in Deutschland, als Nawalny sich von dem Attentat erholte, soll er sich nicht bei den russischen Behörden gemeldet haben. Das war ihm in einem früheren Verfahren vorgeschrieben worden. Der russische Strafvollzug will deshalb nun vor Gericht eine Bewährungsstrafe in echte Haft umwandeln lassen. Die Generalstaatsanwaltschaft befürwortete das bereits. Experten erwarten eine Haft von bis zu zweieinhalb Jahren.