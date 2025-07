EU-Parlament: FPÖ wird gegen von der Leyen stimmen

ÖVP „geschlossen gegen Misstrauensantrag“

Für die ÖVP betonte Delegationsleiter Reinhold Lopatka am Dienstag, „angesichts der wirklich großen Herausforderungen“ wäre „so ein parteipolitisches Schauspiel absolut fehl am Platz“. Es sei „klar, dass wir geschlossen gegen den Misstrauensantrag stimmen werden“, so Lopatka, dessen EVP-Fraktion auch die politische Heimat von der Leyens ist.