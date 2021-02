„Wie ein Druckkochtopf, der explodiert!“

Der Schock war natürlich groß, als Alexandra Hölbling mit etwa 13 Jahren den ersten epileptischen Anfall in ihrem noch jungen Leben bekam. Das Mädchen überquerte den Zebrastreifen vor ihrer Schule in Ferlach (Ktn.) - und dann Dunkelheit: „Ich war einfach weg, mir fehlt die Erinnerung daran.“ Der Anfall entpuppte sich als Symptom ihrer Autoimmunerkrankung, einer seltenen Schuppenflechte, mit der sie schon lange zu kämpfen hatte. Die medizinische Abklärung verlief anfangs holprig. „1985 gab es hier in der Nähe noch gar kein richtiges EEG (Elektro-Enzephalogramm), um die Hirnströme zu messen, keine richtige Abteilung im Krankenhaus, die sich auf Epilepsie spezialisiert hätte“, blickt die mittlerweile 49-Jährige auf die Anfänge zurück. Schon aufgrund ihrer Hauterkrankung hatte Alexandra Hölbling nicht die leichteste Kindheit und Jugend, wuchs familiär sehr behütet auf. „In der Schule war ich schon immer eher eine Außenseiterin. Dass du ,anders‘ bist, fällt dir mit 16, 17 Jahren dann besonders auf“, erzählt die quirlige Ferlacherin. „Aufgrund des Flackerlichts, das Anfälle auslösen könnte, durfte ich nicht in die Disco gehen. Rauchen und Trinken habe ich natürlich dennoch einmal ausprobiert - mit einem großen Anfall als schlimme Folge.“