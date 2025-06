473 Matches als Profi: Routinier beendet Karriere

Ramsebner begann seine Profi-Karriere im Jahr 2006 bei der Wiener Austria, wo er für die zweite Mannschaft in der zweithöchsten Spielklasse debütierte. Nach drei Spielzeiten schloss er sich im Sommer 2009 dem Bundesliga-Aufsteiger Wiener Neustadt an, bei dem er anschließend im Oberhaus debütierte. 2013 kehrte Ramsebner nach Favoriten zurück und spielte mit der Austria sogar in der Champions League.