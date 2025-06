Iranisch-Israelischer Schlagabtausch in Wien

„Vielleicht ist als Nächstes Österreich im Visier von Iran“

Botschafter Roet sieht in dieser Anreicherung eine Bedrohung: „Der Iran verfügt über nukleare Kapazitäten. Wer weiß, wen sie als Nächstes ins Visier nehmen – vielleicht Österreich, vielleicht Europa“. Die Welt müsse nun handeln. Auf die Frage, ob man mit diesem Vorgehen nicht die laufenden Gespräche über ein Atomabkommen konterkariere, entgegnet er: „Um es in Football-Sprache zu sagen: Wir waren in der 90. Minute. Es blieb keine Zeit mehr“.