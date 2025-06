Dominic Thiem ist zurück! Volles Haus in Wien

Der Court Philippe Chatrier oder das Arthur-Ashe-Stadium waren seine Bühne, er spielte vor Tausenden Fans gegen die Größten des Sports - heute kehrt Dominic Thiem zurück auf die Tennis-Bühne. Nicht in Paris oder New York, sondern in der Erlaaer Straße 56, im zwölf Außencourts großen Better Tennis Center Alt Erlaa – der Tennisschule von Papa Wolfgang. Hießen die Gegner einst Roger Federer oder Rafael Nadal, spielt der 31-Jährige derzeit gegen Lukas Krainer. Und zwar im Halbfinale der Wiener Landesliga, im Duell des Alt Erlaa TC mit dem Wiener Athletiksport Club.