Tennis-Gen wurde Lilli Tagger in die Wiege gelegt

Die Familie hat seit Lillis Anfängen mit fünf Jahren einen großen Anteil an ihrem Erfolg. Die Tennis-Gene wurden ihr in die Wiege gelegt. Papa Stephan spielte einst in Klagenfurt Bundesliga mit Assen wie Horst Skoff oder Alex Antonitsch, lehnte dann sogar den Wechsel in die Südstadt ab. Mama Sabine schlug während des Studiums in Wien auch in der Bundesliga auf. „Die Kinder sind am Tennisplatz groß geworden – aber wir haben sie nie zum Sport gedrängt“, so Sabine. Sehr wohl haben sie ihre jüngste Tochter Lilli und die Geschwister Emma (19) und Ben (20) unterstützt.