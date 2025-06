Wechsel zu Ferrari? Das sagt Teamchef Horner

Fokus auf Motoren-Projekt

Stattdessen legt er den Fokus auf seine aktuellen Aufgaben. „Wir haben so viele gute Dinge in der Pipeline. Wir stehen kurz davor, unseren eigenen Motor für 2026 auf den Markt zu bringen, was ein riesiges Projekt und eine enorme Aufgabe war“, so Horner. „Natürlich ist es immer schmeichelhaft, mit anderen Teams in Verbindung gebracht zu werden, besonders mit Teams wie Ferrari. Aber nein, ich gehe nirgendwohin, auch nicht zu Alpine.“