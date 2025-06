Vize-Schuldirektor: „Wir umarmen uns in Stille“

„Krone“: Herr Urabl, wie geht es Ihnen persönlich drei Tage nach dieser unfassbaren Tragödie in Ihrer Schule?

Norbert Urabl: Die Meldung, dass die Verletzten in den Krankenhäusern stabil sind, war für mich eine große Erleichterung, daher geht es mir einerseits gut. Andererseits sind da noch zu viele Bilder in meinem Kopf, die das schreckliche Geschehen dokumentieren und mich sehr betroffen machen. Von vielen Schülerinnen und Schülern, den Eltern, den Kolleginnen und Kollegen habe ich aber auch sehr viele Rückmeldungen bekommen, dass es ihnen den Umständen entsprechend gut geht.