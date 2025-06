Einmal pro Woche arbeiten! Konzept mit Zukunft?

Einen Tag pro Woche maximal, einen Tag pro Monat mindestens: So sieht der Arbeitsaufwand für die Unternehmer des „Kleinstadtbiotops“ im Zentrum von Vöcklabruck (OÖ) aus. Doch ist so was finanziell wirklich machbar und wie funktioniert die Idee dahinter? Die „Krone“ hat sich umgeschaut.