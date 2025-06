Migräne: Moderne Therapien geben Hoffnung

Rund eine Million Österreicher leidet regelmäßig an Migräne. „Das bedeutet jedoch weitaus mehr als Kopfschmerzen“, berichtet Prim. Univ.-Prof. Dr. Christian Lampl, Vorstand der Abteilung für Neurologie am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Linz, OÖ: „Es handelt sich dabei vielmehr um eine komplexe neurologische Erkrankung, die den gesamten Organismus betreffen kann. Wesentlich für die Therapie ist die Unterscheidung zu anderen Formen, wie etwa Spannungskopfschmerzen“, klärt Prof. Lampl auf.