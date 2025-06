Regenbogenparade: „Unsere Herzen sind in Graz“

Auch für Katharina Kacerovsky-Strobl, die Veranstalterin von Vienna Pride, kam eine Absage letztlich nicht in Frage. „Aber natürlich müssen wir der schrecklichen Tat in Graz gedenken“, sagte sie. Aber gerade in einer Zeit, in der in einigen Ländern die Rechte und Sichtbarkeit von LGBTIQ+-Menschen wieder zum politischen Streitfall gemacht werden, musste man ein Zeichen setzen.