Amoklauf: Immer mehr Hinweise an die Polizei

Untersucht werden auch die Profile des 21-jährigen Schützen „in der virtuellen Welt“, so die Polizei. Man screene Profile, über die er bei Egoshooter-Spielen eventuell mit anderen in Kontakt gestanden sei. Dies geschehe in Hinblick auf mögliche Mitwisser. Über mögliche Kontakte, die der 21-Jährige während der Morde eventuell über das von ihm getragene Headset hatte, wollte man nichts sagen: „Das können wir nicht kommunizieren“, so Yorgun.