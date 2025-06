Hütter-Klub bastelt an spektakulärem Doppel-Coup!

Ansu Fati: Leihe oder Kauf

Auch Ansu Fati dürfte vor einem Wechsel an die Côte d’Azur stehen. Der Poker mit dem FC Barcelona ist allerdings noch nicht ganz beendet. Monaco strebt eine einjährige Leihe an, während die Katalanen lieber verkaufen möchten – am liebsten mit Rückkauf-Option. Wunsch-Ablöse: rund 15 Millionen Euro. Beide Seiten arbeiten derzeit an einer Lösung. Fati galt einst als der nächste große Barça-Star, ehe schwere Verletzungen seine Karriere ausbremsten. Die Leihe zu Brighton brachte nicht den gewünschten Durchbruch, unter Barca-Coach Hansi Flick ist der 22-Jährige nur noch Reservist – hatte gerade einmal 298 Einsatzminuten in der vergangenen Saison.