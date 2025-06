Bub (4) in Donaukanal: Kinder aus Familie geholt

Aufgrund der fehlenden Deutschkenntnisse des Kindes stellte sich die Suche der Polizei nach den Eltern als schwierig heraus. Es konnte nur seinen Namen sagen. Das Paar meldete den Buben nämlich erst gegen 21 Uhr bei einer Polizeiinspektion in Wien-Brigittenau als vermisst. Laut Einvernahme des 40-jährigen Vaters brachten die beiden und der Vierjährige den Siebenjährigen in die Schule. Danach trennten sich die Wege des Paares. Die Mutter war dann alleine mit dem jüngeren Kind unterwegs. Die 42-jährige Frau rief dann am Nachmittag den Ehemann an, um zu sagen, dass sie den Vierjährigen nicht mehr finden kann.