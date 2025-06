Kiloweise Drogen und 650.000 Euro Cash

Ein verdächtiger Lkw wurde im Zuge der verdeckten Ermittlungen in Simmering gestoppt, wie die Polizei mitteilte. Dort fanden die Einsatzkräfte rund 119 Kilogramm Marihuana und rund 200 Gramm Haschisch sowie 830 Euro Bargeld. Kurz darauf erschien der 54-Jährige mit knapp 330.000 Euro Bargeld am mutmaßlich vereinbarten Übergabeort. Der Mann wurde festgenommen. Bei ihm wurde auch ausländisches Geld entdeckt. Slowakische Tatverdächtige wurden in der Nähe eines Einkaufszentrums in Niederösterreich festgenommen. Sie sollen die Drogenlieferungen über einen Messenger-Dienst administriert haben.