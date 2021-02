Kia Sorento: Kann viel, nur eine Kleinigkeit fehlt

Der Umgang mit Navi, Radio & Co dürfte gerne etwas übersichtlicher funktionieren, hier bedarf es einiger Eingewöhnung. Vor allem kann man sich von der Sprachbedienung keine Unterstützung erhoffen, das System versteht Kommandos nur in den allerseltensten Fällen und fordert den Fahrer in der Regel mehrfach auf, einen Befehl lauter zu wiederholen und wegen Nebengeräuschen z.B. die Fenster zu schließen - auch wenn man gerade an einer ruhigen Ecke geparkt hat und die Fenster geschlossen sind. Das im Video zu zeigen, haben wir uns diesmal gespart, lässt sich aber im Video über den Hyundai Tucson nachsehen, da ist es exakt gleich.