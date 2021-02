Parler-Chef Matze von Verwaltungsrat gefeuert

Der Chef des vor allem von Rechtsextremisten genutzten Online-Netzwerks Parler ist offenbar entlassen worden. Der konservative US-Nachrichtensender Fox News zitierte am Mittwoch aus einem Memo des bisherigen Parler-Chefs John Matze, in dem er von seinem Rauswurf durch den Verwaltungsrat berichtete. In den vergangenen Monaten habe er „ständigen Widerstand“ gegen seine Vorstellungen vom Parler-Dienst und seinen „Glauben an die Meinungsfreiheit“ erlebt, erklärte Matze demnach.