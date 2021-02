Google stoppt Entwicklung exklusiver Stadia-Spiele

Erst vor etwas mehr als einem Jahr gestartet und in Österreich erst seit einigen Wochen nutzbar, verliert Googles Spiele-Streamingdienst Stadia die zugehörige Spiele-Entwicklungsabteilung. Das Personal - 150 Mitarbeiter in den USA und Kanada - werde an anderer Stelle im Konzern eingesetzt, kündigte Google an. Mit „Assassin’s Creed“-Schöpferin Jade Raymond verlässt aber auch eine hochkarätige Entwicklerin das Unternehmen.