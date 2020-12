Stadia startet in Österreich: Gaming ohne Konsole

Welche besonderen Features hat Stadia zu bieten?

Aufgrund seiner Streaming-Natur kann Stadia mit einigen Besonderheiten aufwarten, die man so bislang eher von YouTube als von Gaming auf PC oder Konsole kennt. So können Stadia-Gamer etwa in Echtzeit ihren eigenen Bildschirm mit anderen Spielern teilen und umgekehrt, wodurch Koop-Gaming auf ein neues Level gehoben werden soll. Unterstützt wird das Feature aktuell in „Tom Clancy‘s The Divison 2“, „Tom Clancy‘s Ghost Recon Breakpoint“, „The Crew 2“ oder „Orcs Must Die! 3“.