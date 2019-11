Google startet Spiele-Streamingdienst Stadia

Große Player bringen sich in Position

Außer Stadia gibt es bereits andere Angebote für Spiele aus der Cloud, etwa Playstation Now von Sony oder den französischen Dienst Shadow. Die Nutzerzahlen sind allerdings noch vergleichsweise überschaubar und Sony bietet etwa nur einen kleinen Teil seines Spieleangebots auf der Plattform an. Ein größerer Konkurrent für Google könnte Microsoft werden - der Xbox-Anbieter arbeitet derzeit an seinem Streaming-Dienst xCloud, der 2020 auf den Markt kommen soll.