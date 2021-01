Van der Bellen erinnert an Holocaust: „Nie wieder“

„Niemals hinnehmen“

Kanzleramtsministerin Susanne Raab ergänzte: „Der 27. Jänner erinnert daher an all jene, die während des Naziregimes vertrieben, gefoltert und brutal ermordet wurden. Am Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust wollen wir uns aber auch ins Gedächtnis rufen, dass wir Antisemitismus, Hass und Hetze in unserer Gesellschaft niemals hinnehmen dürfen.“