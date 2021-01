Lieferdienst Mjam.at lanciert Online-Supermarkt

Start am 1. Februar in einigen Wiener Bezirken

Der erste „mjam market“ startet mit 1. Februar zumindest mit Belieferung ausgewählter Bezirke. Eine Ausweitung des Liefergebiets auf die restlichen Wiener Bezirke folgt in den nächsten Monaten. Das Start-Sortiment besteht zunächst aus rund 1000 Artikeln, wobei hier auch frische Waren dabei sind, wie man mitteilte. Auch in Sachen Angebot ist laut Mjam eine laufende Erweiterung geplant.