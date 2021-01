Behörden prüfen Fehlfunktion bei Tesla-Bildschirm

„Das Kraftfahrt-Bundesamt ist über den Sachverhalt informiert, es steht mit der NHTSA im Kontakt und hat seinerseits die Prüfung eingeleitet. Das Ergebnis der Prüfung steht noch aus“, sagte ein KBA-Sprecher der „Bild am Sonntag“. Derzeit noch unklar ist, wie viele Autos in Deutschland betroffen sein könnten. Anfragen beim KBA und bei Tesla blieben am Sonntag zunächst unbeantwortet.