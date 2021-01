Italien sagt lästiger Telefonwerbung den Kampf an

Dem Entwurf nach sollen sich Italiener künftig in ein Register einschreiben können und ausdrücklich jegliche Form von Telefonwerbung ablehnen. Schwere Strafen drohen Callcentern und Unternehmen, die erstere mit Telemarketing-Kampagnen beauftragen. „Damit zwingen wir Unternehmen zu respektvollem Verhalten gegenüber der Privatsphäre der Personen“, betonte Martina Nardi, Präsidentin der Industriekommission der Abgeordnetenkammer, in einer Presseaussendung am Samstag.