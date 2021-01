Siebenhandl hält für Sturm - und für die Frau Mama

Sturms Tormann Jörg Siebenhandl ist in der Fußball-Bundesliga derzeit nicht zu überwinden. Der Goalie hält - bewerbsübergreifend - seinen Kasten seit 544 Minuten sauber. Somit hat er bereits den Vereinsrekord (601) im Visier, kann diesen im Liga-Schlager am Freitag bei Rapid knacken. Was der Wiener zur Rekordjagd sagt und was ÖFB-Teamchef Franco Foda ihm puncto Nominierung für den EM-Kader ausrichtet.