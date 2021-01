„Denkmalamt agiert nach dem Prinzip Feuerwehr“

„Krone“: Warum hat es das Denkmalamt in den 140 Jahren nicht geschafft, den Barocksaal unter Schutz zu stellen?

Hauser: Zunächst muss man wissen, dass es kein Barockbau ist, sondern Neo-Barock. Wenn das bei echtem Barock passiert wäre, könnten wir unseren Laden dichtmachen. Tatsache ist, dass dieser Stil des Historismus bis in die 1950er/60-er-Jahre nicht geschätzt wurde. Erst in den 1980er-Jahren war es so weit. Hier ist es leider so, dass der Saal aus unerfindlichen Gründen auf keiner Dringlichkeitsliste zu finden war. Wir kommen ja mit Unterschutzstellungen gar nicht nach. Wir haben eine Person, die dafür zuständig ist, und können pro Jahr 30 Fälle abarbeiten. Wir agieren nach dem Prinzip Feuerwehr. Als wir wahrnahmen, dass sich beim Hotel Europa etwas rührt, sind wir sofort tätig geworden.