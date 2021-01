Zerstörtes Baujuwel: Behörde ausgetrickst

Die Stadt stellte noch am selben Tag, als die Bilder des zerstörten Barocksaales im Hotel Europa (wie berichtet) die Runde machten, Nachforschungen an. Ergebnis: Sie selbst treffe am Malheur keine Schuld. „Die Stadt hat dafür keine Zuständigkeit und keine Verantwortung“, so Grün-GR Gerhard Fritz, der lang in der Funktion des Planungsstadtrats tätig war. „Wer die Verantwortung trägt, wird zu klären sein.“