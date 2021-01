„Wildererleben“: Zehn Minuten alpine Ambivalenz

Bert Breit wurde am 25. Juli 1927 in Innsbruck geboren, wo er auch das Gymnasium absolvierte. Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges, als 17-Jähriger, geriet er wegen seiner Mitgliedschaft bei der Innsbrucker Widerstandsgruppe „Franz Mair“ in politische Haft. Nach dem Krieg begann Breit sein Musikstudium in Innsbruck, das er am Salzburger Mozarteum abschloss. Seine Kompositionslehrer waren Wilhelm Keller und Carl Orff. Im Anschluss erhielt Breit ein Stipendium des Institutes Francais für Studien in Paris und unternahm seine ersten Versuche, mit Geräuschen Musik zu machen.