Grazer Band führt in den Nebel der Warmherzigkeit

Ob es ihnen wirklich so egal ist, was die Menschen über ihre Musik denken, wie es der Albumtitel „Not That I Care What People Think“ vermuten lässt, kann an dieser Stelle nicht beantwortet werden. Was man jedoch sagen kann, ist, dass die Grazer Band Shoreline Miners gleich zu Beginn ihrer Karriere einen sehr eigensinnigen Weg einschlägt.